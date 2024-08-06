Afyonkarahisar'da Engelliler İçin Araç Bakım Atölyeleri Kuruldu

Afyonkarahisar'da bir ilke imza atılarak engellilerin araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması için iki meslek lisesinde atölye kuruldu. Atölyede öğretmen ve öğrenciler engelli bireylerin araçlarının motor ve elektronik onarımları ile birlikte bakımları ücretsiz gerçekleştirecek.

Afyonkarahisar Valiliği talimatı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor' projesi çerçevesinde kentte önemli bir proje hayata geçirildi. Proje ile Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyeler ile engelli bireylerin araçlarının bakım ve onarımları ücretsiz yapılacak. Atölyelerinin açılışının ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, " Afyon'da ilk defa elzem olan bir proje hayata geçirildi. Bu alandan çok talep olduğu için Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin engelli vatandaşlarımızın araçlarının ücretsiz bir şekilde bakım ve onarımını biz artık meslek liselerimiz de yapacağız. Şu an engelli federasyonumuzda yaklaşık 500-1500 TL talep edilmiş kendilerinden. Küçük bakımlar için ciddi rakamlar ödüyorlar. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerinin bence en büyüğü bu. Bakanlığımızın 'Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor' projesi çerçevesinde bu projeyi gerçekleştirdik. Liselerimizde araçların kolay girebileceği rampalar yaptık. Projede motor ve elektronik kısmıyla ilgili öğretmenlerimizi görevlendirdik. 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz eğitime başladıklarında projeye destek verecekler" dedi. - AFYONKARAHİSAR