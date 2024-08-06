Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Engelliler İçin Araç Bakım Atölyeleri Kuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir ilke imza atılarak engellilerin araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması için iki meslek lisesinde atölye kuruldu.

Afyonkarahisar'da bir ilke imza atılarak engellilerin araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması için iki meslek lisesinde atölye kuruldu. Atölyede öğretmen ve öğrenciler engelli bireylerin araçlarının motor ve elektronik onarımları ile birlikte bakımları ücretsiz gerçekleştirecek.

Afyonkarahisar Valiliği talimatı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor' projesi çerçevesinde kentte önemli bir proje hayata geçirildi. Proje ile Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyeler ile engelli bireylerin araçlarının bakım ve onarımları ücretsiz yapılacak. Atölyelerinin açılışının ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, " Afyon'da ilk defa elzem olan bir proje hayata geçirildi. Bu alandan çok talep olduğu için Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin engelli vatandaşlarımızın araçlarının ücretsiz bir şekilde bakım ve onarımını biz artık meslek liselerimiz de yapacağız. Şu an engelli federasyonumuzda yaklaşık 500-1500 TL talep edilmiş kendilerinden. Küçük bakımlar için ciddi rakamlar ödüyorlar. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerinin bence en büyüğü bu. Bakanlığımızın 'Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor' projesi çerçevesinde bu projeyi gerçekleştirdik. Liselerimizde araçların kolay girebileceği rampalar yaptık. Projede motor ve elektronik kısmıyla ilgili öğretmenlerimizi görevlendirdik. 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz eğitime başladıklarında projeye destek verecekler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Afyon Engelliler Yerel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi

Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi
title