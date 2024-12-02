Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Engelli Bireyler Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 3 Aralık Engelliler Haftası kapsamında, engelli bireyler trafik polisi elbisesi giyerek temsili trafik denetimi gerçekleştirdi. Etkinlik, engellilerin toplumsal hayata katılımını artırmak amacıyla düzenlendi.

Engelli bireyler temsili trafik denetimi yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'de 3 Aralık Engelliler Haftası nedeniyle trafik polisi elbisesi giyen engelli bireyler trafik denetimi yaptı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Adnan Menderes Bulvarı ve Devlet Bahçeli Meydanı'nda oluşturulan noktalarda, polis ekiplerinin gözetimi altında polis elbisesi giydirilen engelli bireyler temsili trafik denetimi ve kontrolü yaptı. Durdurulan araçlardaki sürücüleri emniyet kemeri ve hız limiti gibi kurallara uymalarını konusunda uyaran engelli bireyler üzerinde trafik kuralları ile ilgili bilgiler bulunan broşürleri dağıttı.

Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ile beraber, valiliğimizin giriş kapısı önünde ve Devlet Bahçeli Meydanında trafik uygulaması yaptık. Bu uygulamada, vatandaşlarımıza, emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini ve cep telefonu ile konuşurken araç sürmemeleri gerektiğini belirttiler. Bundan dolayı Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde bizden hizmet alan engelli bireylerimizle beraber bugün bir uygulama yaptık." dedi.

Engelli Bireyler Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
img

Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
img

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi
img

Yıldız futbolcunun kalemini kırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

G. I. Joe: Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe: Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.