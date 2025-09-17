Engelli Bireyler Muradiye Külliyesi'ni Ziyaret Etti

Bursa Özel Huzur Bakım Merkezi'ndeki bireyler, 'Camiye Giden Yol, Minarelerin Gölgesinde Birlikte Büyümek' etkinliğiyle Bursa'da Fatih Sultan Mehmet'in ailesinin bulunduğu Muradiye Külliyesi ve Camii'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü, Osmangazi İlçe Müftülüğü ve Özel Huzur Bakım Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen, 'Camiye Giden Yol: Minarelerin Gölgesinde Birlikte Büyümek' projesi çerçevesinde, bu hafta özel bakım merkezinden hizmet alan engelli bireyler katıldı. Muradiye Camii'nde düzenlenen programda katılımcılar, caminin manevi atmosferini soluma ve kültürel mirasla birebir temas kurma imkanı buldu.

Etkinlik çerçevesinde Muradiye Külliye Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşcı ve cami görevlileri tarafından camilerin tarihi, mimari ve kültürel yönleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca manevi gelişimi destekleyici sohbetler ve birlikte yapılan ibadetlerle katılımcılar için değerli bir farkındalık ortamı oluşturuldu.

Proje, çocuklar ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi, manevi değerlerle bağ kurmalarını sağlamayı ve tarihi mirasımız olan camiler aracılığıyla toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyor. - BURSA