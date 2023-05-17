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Engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi

Engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi

Yerel Haberler

Elazığ'da, Engelliler Haftası münasebeti ile engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.

Elazığ'da, Engelliler Haftası münasebeti ile engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi.

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığında engelli vatandaşlar için, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri çerçevesinde 'temsili askerlik yemin töreni' düzenlendi. Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler asker olma heyecanını yaşadı. Törende askeri kıyafetler giyerek eğitim alan özel bireyler, yemin töreninin ardından bir günlük temsili asker oldu.

Düzenlenen törene, Engelsiz Yaşam Merkezinde kursiyer olarak devam eden özel gereksinimli bireyler de katıldı. Düzenlenen törende engelli ve özel gereksinimli bireylerin aileleri duygusal anlar yaşadı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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