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Engelli Bireyler İçin Farkındalık Projesi Başlatıldı

Engelli Bireyler İçin Farkındalık Projesi Başlatıldı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Beyazay Derneği, engelli bireylerin toplumla entegrasyonunu sağlamak için yeni bir farkındalık projesi başlattı. Engelli kadınlara yönelik el beceri kursları düzenlenecek.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde engelli bireyler için farkındalık projesi hayata geçirildi.

Tavşanlı Beyazay Derneği, engelli bireylerin toplumla entegrasyonunu sağlamak ve onların hayatlarına dokunmak amacıyla yeni bir farkındalık projesine imza atıyor. Dernek, engelli kadınlara yönelik el beceri kursları düzenleyerek onların hem üretken hem de daha özgüvenli bireyler olmasını hedefliyor.

Hafta içi başlayacak kurslar için Tavşanlı Halk Eğitim Müdürü Abdullah Öztürk'ü ziyaret eden Tavşanlı Beyazay Derneği Başkanı Arife Daysal, proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Arife Daysal, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Engelli bireylerin toplumdan izole olmaması ve hayatın her alanında aktif bireyler olmalarını sağlamak bizim en önemli hedefimiz. Bu kurslarla birlikte, kadınlarımız hem el becerilerini geliştirecek hem de sosyalleşme imkanı bulacaklar. Onların yüzünde bir tebessüm görmek, bizim için en büyük motivasyon."

Daysal, kursların özellikle kadınların günlük hayatlarını kolaylaştıracak beceriler kazanmalarını sağlayacağını ve bu projeyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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