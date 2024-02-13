Engelli Bireyler İçin Düzenlenen Defile Yoğun İlgi Gördü

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına düzenlenen defile, yoğun ilgi gördü.

Dünya Engelliler Vakfı, tasarımcı Katerina Ekşioğlu'nun katkılarıyla engelli bireylerin yaşamlarına destek olmak amacıyla Ankara'da bir otelde defile düzenledi. Defileye, vakıf yönetiminin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Defilenin ardından ise Lübnan Büyükelçisi Ekselans Gbassan Moallem'in eşi Louma Kabalan Moallem'e defileye olan desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Katerina Ekşioğlu'nun tasarladığı kıyafetler ise katılanlar arasında beğeni aldı.

Burada konuşan Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Cihan Ekşioğlu, günün gelirlerinin tamamının vakıf aracılığıyla engelli bireylere ulaştırılacağını ifade etti. - ANKARA