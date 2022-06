Engelli Bireyler Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampında yazın tadını çıkartıyor

70 engelli birey aileleriyle birlikte Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampı'na misafir oldu. Bir hafta boyunca kampta kalacak olan engelli bireyler tatil yapmanın yanı sıra uzman eğitmenler eşliğinde fiziksel gelişimlerine katkı sunacak sportif eğitimlere de katılıyor.

Her yıl binlerce öğrenciyi ve günübirlik ziyaretçiyi ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı yaz sezonuna kapılarını açtı. Yaz boyunca öğrencileri ağırlayacak olan kampın ilk misafirleri engelli bireyler ve aileleri oldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından özel araçlarla kamp alanına götürülen 70 engelli birey ve aileleri kamp hayatının keyfini çıkartmaya başladı. Aileleriyle birlikte bir hafta boyunca kampta kalacak olan engelli bireyler tatil yapmanın yanı sıra uzman eğitmenler eşliğinde fiziksel gelişimlerine katkı sunacak sportif eğitimlere de katılıyor. Kamp aynı zamanda engelli bireylere yeni arkadaşlıklar kurma ve sosyal hayatın olağan akışına adapte olma fırsatı da sunması açısından büyük önem taşıyor.

Her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak engelli bireylerimizin topluma aktif bireyler olarak katılmasını sağlamak her zaman öncelikli hedefimiz oldu. Bu çerçevede ilçe genelinde engelli rampalarının inşası, engelli bireylerimiz için sportif eğitimler ve konserler başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bu konuda bazı üniversitelerimizle de güzel işbirlikleri yaptık. Havaların ısınmasıyla birlikte de engelli bireylerimiz hem tatil yapsın hem de fiziksel aktivitelerini aksatmadan devam ettirebilsin diye onları aileleriyle birlikte Kefken Kampımızda ağırladık. Çok da mutlu oldular. Tabii ki biz de çok mutlu olduk. Çünkü dezavantajlı bireylerimizin gözlerindeki o ışıltı bizlere her zaman rehber oldu. Biz el ele vererek tüm engelleri hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımızı da bu çerçevede sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel