Engelli bireyin hayali bu eğlenceyle gerçek oldu

Kocaeli'de hayali askerlik yapmak olan engelli birey, ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen sembolik asker eğlencesinde doyasıya eğlendi.

İzmit ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki engelli birey Ferdi Durmuş'un hayali, düzenlenen asker eğlencesiyle gerçek oldu. Gencin tüm arkadaşları davet edilerek, Boğazova Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde eğlence düzenlendi. Organizasyona katılanlar çalan şarkılar eşliğinde eğlendi. Eğlencenin yanı sıra Durmuş'a asker kınası da yakıldı. Yüzünde tebessüm oluşan Ferdi Durmuş'un mutluluğu yürekleri ısıttı. Ferdi'nin neşesine ortak olan anne ve babası da duygu dolu anlar yaşadı.

Sembolik asker eğlencesinin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen anne Yasemin Durmuş, "Bir organizasyon düzenledik. Engelli birey olanlar, birçok farklı durumu olanların hepsi bu anıyı yaşasın istedik. Özellikle de aileler için çok değişik bir duygu. Bütün çocuklar bizim gururumuz. İyi ki böyle çocuklarımız var" ifadelerini kullandı.

Baba Nadir Durmuş ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum benden asker eğlencesi istedi. Arkadaşlarıyla beraber eğlensin diye bu organizasyonu düzenledik" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel