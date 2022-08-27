Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelli bakım evine belediye engeli

Yerel Haberler

Engelli bakım evine belediye engeli

Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezinin tahliye edilmesini istedi.

Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezinin tahliye edilmesini istedi.

Bolu Belediye tarafından 2019 yılında iş birliği protokolü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen Mehmet Akif Kültür Merkezi, 3 yıldır engellilere ve ailelerine hizmet veriyor.

Bu yıl tahsis süresini uzatmayan belediyenin, Bakanlıktan binanın tahliye edilmesini istemesi de engelli vatandaşlar ve ailelerini endişelendirdi. Belediyenin bu talebine tepki gösteren engelli vatandaşlar ve aileleri, binanın nikah salonu olarak belediye tarafından kiralanacağını iddia etti. Çocuklarının gelişimi için çok önemli olan merkezin tahliye edilmesi durumunda mağdur olacaklarını belirten engelli vatandaşların aileleri, Bolu Belediyesinden bu kararı geri çekmesini istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Seyit- Avşar Mahallesinde yapmayı planladığı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gündüzlü Bakım Merkezi ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı ve 15 ay içerisinde de tamamlanacağı duyumunu alan aileler, engelli yakınlarının büyük mağduriyet yaşamaması için binanın kullanım süresinin uzatılmasını talep etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bolu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title