Engelli Baba ve Kızı: Hayata Birlikte Tutunuyorlar

Engelli Baba ve Kızı: Hayata Birlikte Tutunuyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, yüzde 95 görme ve yüzde 36 işitme engelli baba Ali Dağ, küçük kızı Hayrunisa ile birlikte atık kağıt toplayarak yaşam mücadelesi veriyor. Kızı, babasının karşılaştığı engelleri aşmasına ve iletişim kurmasına yardımcı oluyor.

Adana'da yüzde 95 görme, yüzde 36 işitme engelli babanın 6 yaşındaki kızı, işteyken görmeyen gözleri ve duymayan kulakları oluyor.

Yüzde 95 görme, yüzde 36 işitme engelli olan Ali Dağ (41), 11 sene önce Azize Dağ (34) ile evlendi. Çiftin, Muhammet Samet (10), Fatma Ebrar (7), Hayrunisa (6) ve İbrahim Eren (4) isimli 4 çocukları dünyaya geldi. Gözleri neredeyse hiç görmeyen ve duyma kabiliyeti de sınırlı olan Ali Dağ, ailesini geçindirebilmek için atık kağıt toplayarak yaşamını sürdürüyor. Hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele eden babanın, sabahın erken saatlerinde çıktığı iş yolculuğuna son yıllarda küçük kızı Hayrunisa eşlik ediyor. Henüz ilkokula bile başlamamış olan Hayrunisa, babasının bastonla yürürken karşılaştığı engelleri aşmasına yardım ediyor, yolda karşılaştıkları insanlarla babasının iletişim kurmasına destek oluyor.

"Dünyaya farklı bir şekilde bakmak isterim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Ali Dağ, "Gözlerim görmüyor ve işe kızımla birlikte gidiyoruz. Kızım beni yönlendiriyor, o olmasa hiçbir şey yapamam. Gözümün tedavisi için yardım bekliyorum. Dünyaya farklı bir şekilde bakmak isterim. Kızım olmasa ben işe çıkamam, o benim görmeyen gözüm, elim, ayağım. O olmasa dışarı dahi çıkamam" dedi.

Hayrunisa da babasına yardımcı olduğunu anlatarak, "Babamın gözleri görmediği için ona yardımcı oluyorum. Karton topluyoruz, babamın görmeyen gözleri oluyorum. Babamla birlikte işe gitmekten mutluyum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı

Galatasaraylı yıldızın çocuğundan kutlamalara damga vuran görüntü
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
CHP kurultayının iptali davası 30 Haziran'a ertelendi

CHP kurultayının iptal davasında yeni gelişme
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü

Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu sonrası Mourinho'dan tek cümlelik paylaşım

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası tek cümlelik paylaşım yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.