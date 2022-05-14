Engelli askerlerin gurur kınaları Esra Masatlı'dan - Haberler

AMASYA (İHA) - Amasya'da askeri birlikte temsili askerlik yapacak engellilerin asker kınalarını Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı yakarak gurur dolu anlarına ortak oldu.

Amasya'da Engelliler Haftasında temsili askerlik yaptırılacak engellilere "asker kınası" yakıldı. Bir günlüğüne askeri birlikte eğitimler alıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihi hakkında bilgi sahibi olacak engellilerin eğlencesine katılan Esra Masatlı, heyecanlarına tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinliğe, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan ve Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Musa Demiryarar da katıldı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel