Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Engelli Anneler Günü'nde Unutulmadı

Engelli Anneler Günü'nde Unutulmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Anneler Günü'nde engelli annelerini bir araya getirerek etkinlik düzenledi. Etkinlikte, engelli annelerin yaşadığı zorluklar dile getirildi ve onların önemine vurgu yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Anneler Günü'nde, engellilerin cefakar annelerini unutmadı.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde bulunan dernek genel merkezinde; engelli annelerini bir araya getiren Güler Çapraz Özlemiş, onlarla birlikte "Anneler Günü" etkinliği düzenledi.

Engelli annelerinin güncel hayattaki yaşadıkları sorunların da dile getirildiği gözlenen etkinlik, samimi ve neşeli sohbet ortamında gerçekleşti.

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birlik Ortopedik Engeliler Derneği Genel Başkanı Özlemiş, güncel hayatta engelli annelerinin omuzlarında yükün son derece ağır olduğunu vurguladı.

Özellikle zihinsel engelli çocukların sorunlarının yaşları ilerledikçe daha da arttığına işaret eden Genel Başkan Özlemiş, "Bu yüzden de her an engelli çocuklarının yanında olmak zorunda kalan bu annelerimizin Allah gerçekten yardımcısı olsun. Her gün, 'Ben ölürsem, bu çocuğumun hali ne olacak?' düşüncesiyle kendi kendini yiyen engelli annelerimizin kaygılarını çok iyi anlayabiliyorum. Bugün Anneler Günü olması nedeniyle, anneler arasında ayrıcalıklı olduğuna inandığımız, engelli annelerimizle birlikte olmayı yeğledik. Bu vesileyle de hem engelli annelerimizin hem de tüm annelerin bu özel gününü kutlamak istedik" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Maçta tempo inanılmaz! Mücadelede goller peş peşe geldi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Beşiktaş'ta üst üste şanssızlıklar! 2 sakatlık, bir de dişi kırılan futbolcu

Maç anında dişi kırıldı! Aldırmadan oyuna devam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.