Engelli adam evinde ölü bulundu

AKSARAY - Aksaray'da yakınları tarafından haber alınamayan engelli vatandaş evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 7060 Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, engelli olan 33 yaşındaki Melek Kından'dan haber alamayan yakınları eve geldiklerinde hareketsiz şekilde buldu. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Kından'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme yapıldı. Kından'ın ölümüyle ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, normal ölüm olayı olarak kayıtlara geçti.