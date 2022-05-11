Engelleri rap şarkısıyla aştılar

MANİSA (İHA) - Manisa'da Şehitler Ortaokulunda eğitim öğretim gören zihinsel engelli ve otizmli çocuklar ile öğretmenleri tarafından yazılan sözler rap şarkısı olarak bestelendi. Şarkıyı besteleyen sosyal medya fenomenleri özel çocuklarla birlikte okulda mini bir konser verdi. Tüm okul öğrencilerinin eşlik ettiği konser sonunda sosyal medya fenomenleri öğrencilerin yoğun sevgi gösterileri ile karşılaştı.

Manisa'da yaşayan sosyal medya fenomenleri Enes Akgün, Görkem Acar ve Mustafa Çimen özel gereksinimli çocuklar için yaptıkları iki rap şarkısını Şehitler Ortaokulu'nun özel eğitim öğrencileriyle birlikte seslendirdi. Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri tarafından yazılan bir şarkı sözü ve sosyal medya fenomenleri tarafından yazılan bir başka şarkı okulda düzenlenen mini bir konserle yüzlerce öğrenci tarafından seslendirildi. Okuldaki tüm öğrencilerin coşkuyla eşlik ettikleri şarkılarda özel eğitim öğrencileri ve normal akranlarıyla kaynaşmaları sağlandı. Mini konserin ardından ise öğrenciler fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Düzenlenen etkinliğin içinde yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Enes Akgün, "Engelliler Haftası için çok güzel bir etkinlik oldu. Engelliler Haftası için Mustafa ve Görkem kardeşimle birlikte iki şarkı hazırladık onlar için. Hepimiz sevginin paylaşmak olduğuna inanıyoruz. Bunun da iyi olacağını düşündük. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Hepsi birbirinden değerli, pırlanta gibiler. Burada eğitim görüyorlar. İnşallah bu konuda örnek olurum. Sürekli iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir ilgi gördük. Bize 200-300 kişiye konser vereceğimiz söylendi ama bin 200- bin 300 kişi vardı. Çok mutlu olduk hiç tahmin etmiyordum en sonunda hepsi fotoğraf çektirmek için koşturdu. Çok mutlu oldum böyle bir projede yer aldığım için" dedi.

Özel gereksinimli öğrencilerden biri olan Burak Demirbaş bestelenen rap şarkısının sözlerini okuyarak Enes Akgün'le tanıştığı için memnun olduğunu belirtti.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Osman Uluç ise şunları söyledi: "Engelliler Haftası nedeniyle özel öğrencilerimiz için bir şarkı yapalım diye düşündük. Şarkının sözlerini öğrencilerimizle birlikte yazdık sonra sosyal medyada fenomen olan Enes Akgün ile irtibata geçtik. Rica ettik 'Böyle bir etkinliğin içinde yer alır mısınız' dedik. Onlar da 'Biz de katkıda bulunalım biz de sözler yazalım. Birlikte engelli çocuklarımız için bir şarkı üretelim' dediler. Çok güzel bir şarkı ürettiler. Okulda birlikte söylediler. Güzel bir etkinlik oldu. Amacımız engelli öğrencilerle normal akranlarıyla kaynaşmasıydı: Buna çok güzel vesile oldular. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel