Engeller, Şehitkamil ile çözülüyor

Engelli vatandaşları hayata devam ettirmek ve yaşam standartlarını iyileştirme adına her engelli bireye ulaşmaya çalışan Şehitkamil Belediyesi, son olarak bedensel engelli olan 57 yaşındaki Mustafa Köçegün'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Engelli vatandaşları hayata devam ettirmek ve yaşam standartlarını iyileştirme adına her engelli bireye ulaşmaya çalışan Şehitkamil Belediyesi, son olarak bedensel engelli olan 57 yaşındaki Mustafa Köçegün'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Köçegün, ilk turunu evin önünde attı.

Yaptığı çalışmalarla 'sosyal belediyecilik' alanında önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, engelli vatandaşları hayata devam ettirmeye ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, son olarak Aydıntepe Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki Mustafa Köçegün'ü evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü tekerlekli sandalyesine binen Mustafa Köçegün, ilk turunu evin önünde attı. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Köçegün, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve Gıda Bankası ekiplerine teşekkür etti.

Belediyemiz gerçekten verdiği sözü yerine getiriyor

En büyük ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Köçegün, "Geçirmiş olduğum rahatsızlıktan dolayı yaklaşık 2 yıl önce sağ ayak diz altımdan itibaren ampute oldum. Bundan dolayı da tekerlekli sandalyeye ihtiyacım oldu. Daha sonra Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttığını duydum ve ben de akülü tekerlekli sandalye için başvurdum. Çok kısa süre içerisinde sonuç aldım ve sağ olsun bugün ekiplerimiz akülü tekerlekli sandalyemi getirdiler. Tekerlekli sandalyeme kavuşmam beni ziyadesiyle mutlu etti. Şehitkamil Belediyemiz gerçekten verdiği sözü yerine getiriyor. Allah, Başkanımızdan bin kere razı olsun. Başkanımız sayesinde çok sıra süre içerisinde tekerlekli sandalyeme kavuştum. Başkanımıza, ekibine, tekerlekli sandalyemi bana ulaştıran buradaki arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP