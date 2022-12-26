Engeli tutkusuna engel olamadı

Denizli'de hastalığından dolayı tek başına yürüyemeyen ve ellerini kullanmakta zorlanan Saliha Karaduman, tutkusu olan karakalem resim ile hayata bağlandı. El ve ayak bileklerindeki kasları gelişmeyen genç kız, odasında karakalem resim ve tasarım yaparak günlerini geçiriyor.

Çivril ilçesinde yaşayan doğuştan polinöropati hastası 28 yaşındaki Saliha Karaduman, üniversitede moda tasarımı bölümü okuduktan sonra tekrar mahallesine geri döndü. Rahatsızlığından dolayı ellerini kullanmakta zorluk çeken ve tek başına yürüyemeyen Karaduman, evden çıkamadığı için çocukluk hayali olan karakalemle resim çizmeye yoğunlaştı. Resimleri görenleri hayran bırakan genç kız, azmiyle taktir topladı. Kıyafet tasarım ve karakalem resim çizimleri yapmaya devam eden Saliha Karaduman, resimlerle hayata bağlandığını belirterek, "Karakalem resim çizmek en büyük zevkim. Okulum bittikten sonra maalesef evde kapalı kaldım. Ben de evdeki zamanımı çocukluk hayalim olan karakalem resme adadım" dedi.

"Hastalığım beni eve mahkum etti"

İnternetten karakalem çizimleri izleyerek resim yeteneğini geliştirdiğini belirten Karaduman, "Moda tasarımı okudum. Kıyafet tasarımı yapıyordum ama karakalem çizim yapmayı internetten izleyerek öğrendim. Rahatsızlığım yüzünden ellerimi kullanmakta zorlansam da karakalem yapmayı öğrendim ve çok seviyorum. Hastalığım beni eve mahkum etti. Ben evde durmak istemiyorum. Resim becerimi geliştirmek, öğrendiklerimi hayata aktarmak istiyorum. Yetenekli miyim bilmiyorum ama bildiklerimi ve becerilerimi göstermek ve öğretmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ellerini kullanmakta zorlandığı için karakalem bir portreyi en az 15 günde tamamlayan Saliha Karaduman, "Resim defterim ve kalemlerimi yeğenimin ve annemin yardımıyla hazırlıyorum. Resme başladıktan sonra 15 ile 20 gün içinde tamamlıyorum. Zorlansam da karakalem çizmekten çok keyif alıyorum. Yapacak başka bir şeyim olmadığı için günlerimi odamda kıyafet tasarımı ve karakalem çizimler yaparak geçiriyorum" dedi.

"Kızımın çalışması ve hayata karışması tek hayalim"

Saliha'nın okuldan sonra evde yaşamak zorunda kaldığını belirten anne Emine Karaduman ise, kızının resim yeteneğini geliştirmek istediğini söyledi. Karaduman, "Çok meraklı, çok yetenekli. Bunları kendi kendine öğrendi. Okul bitince evde kapandı kaldı. İlçe merkezine gidebileceği, kendini daha da geliştirebileceği bir ortam olmadı. Yüksekokul mezunu. Keşke bu becerilerini sergileyebilse, kendini daha da geliştirebilse ama maalesef evden çıkamıyor. Kızım çok azimli. Ortaokula kadar bir aparat sayesinde okula gitti geldi. Lise ve üniversiteyi ben sırtımda getirdim götürdüm. Ellerini kullanmakta zorlansa da moda tasarımı bölümünü bitirdi. Sonra kendi kendine resim çizmeyi öğrendi. Ben hayatta olduğum sürece onu sırtımda taşırım ama Saliha kendi işini yapabilse, hayata karışsa tedavisi hızlanır, morali daha iyi olur. Tek hayalim kızımın çalıştığını görmek" şeklinde konuştu. - DENİZLİ