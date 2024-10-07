Enflasyon Düşüyor, Yatırımcılar Gayrimenkule Yöneliyor

Enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkılaştırma programının yavaş yavaş etkisini göstermesi ve enflasyonda düşüşün artık gözle görülür şekilde cereyan etmesi pozitif olarak algılanıyor. Gayrimenkul uzmanı Atalay Demirbaş, mevduat hesaplarının farklı yatırımlara dönüşmeye başladığına ve sektörde ufak ufak kıpırdanmaların başladığına dikkat çekti.

Son dönemde uygulanan ekonomik programın karşılığı alınmaya başlarken uzmanlar mevduat hesaplarında biriken sermayenin farklı yatırımlara dönüşmeye başladığını dile getiriyor. Demirbaş, "Yavaş yavaş mevduat hesapları farklı yatırımlara dönüşmeye başladı. Yatırımcılar açısından şu anda gayrimenkul almak için en iyi dönem. Gayrimenkul almak için bugün yarından daha avantajlı. Konut fiyatlarının gerileyeceği yönünde bir beklenti var. Ben kesinlikle fiyatların geri gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Bunun için maliyetlerden tutun, arza kadar bir çok neden sayabilirim. Önümüzdeki günlerde faizlerin düşmesi bekleniyor. Mevduat faizinden yeterince gelir elde etmediğini düşünen yatırımcılar portföy değiştirmeye başladı. Mevduattan çıkan vatandaş gayrimenkul, döviz, borsa gibi yatırımlara koşacaklar" dedi. - İSTANBUL