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Enflasyon Düşüşü Gayrimenkul Sektöründe Pozitif Karşılandı

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Enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkılaştırma programının etkileri giderek hissedilmeye başlandı. Gayrimenkul uzmanı Atalay Demirbaş, enflasyondaki düşüşün sektörde olumlu yansımalarını beklediklerini ancak yüksek faizlerin alım gücünü etkilediğini belirtti.

Enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkılaştırma programı yavaş yavaş etkisini göstermeye ve enflasyonda düşüş artık gözle görülür şekilde cereyan etmesi ekonomik çevreler tarafından pozitif olarak algılandı. Atalay Demirbaş, iyiye giden ekonomik verilerin sektöre yansımasını beklediklerini dile getirdi.

Faizlerin yüksek seyretmesi alıcının en büyük handikapı olduğunu söyleyen gayrimenkul uzmanı Atalay Demirbaş, "Yüksek faiz nedeniyle kredilerin de paralel olarak yükselmesine bir de sıkılaştırma programı eklenince alımlar iyice düştü. Enflasyonun düşüş eğilimine girmesi her ne kadar olumlu sinyaller verse de sektörün kendine gelebilmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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