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Enerjinin kahramanlarına komando eğitimi

Yerel Haberler

Enerjinin kahramanlarına komando eğitimi

UEDAŞ'ın saha çalışanlarına verdiği eğitimler, aksiyon dolu görüntülere sahne oluyor.

UEDAŞ'ın saha çalışanlarına verdiği eğitimler, aksiyon dolu görüntülere sahne oluyor.

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, arıza onarım ve bakım ekiplerine düzenlediği eğitimlerle iş kazalarının önüne geçiyor. Coğrafi koşulların yanı sıra atmosferik etkenlerinde önemli rol oynadığı elektrik dağıtım sektöründe, enerji sürekliliğini sağlarken ekiplerin iş sağlığı ve güvenliği de büyük önem taşıyor. UEDAŞ'ın kendi simülasyon sahasında yılda en az 3 kez gerçekleştirdiği 'havai hat eğitimi' ile ekipler, sahadaki risklere karşı tecrübeleniyor. Havai hat eğitimlerinde beton, ağaç ve kafes direklere iş güvenliği açısından nasıl tırmanılacağı, topraklamanın nasıl yapılacağı, elektrik enerjisinin kontrolü ve yapılacak işlerin pratik yolları gösteriliyor. Bu sayede telsize düşen ihbarlara en hızlı ve güvenli şekilde müdahale edilirken abonelerin kesinti noktasında mağduriyet yaşamaması sağlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmara Yerel Haberler

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