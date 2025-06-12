Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Semineri Bilecik'te Gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay tarafından Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdunda 'Enerji Verimliliği ve Tasarrufu' konulu seminer düzenlendi.

Enerji kaynaklarının bilinçli kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik ve bireysel tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminerde, enerji tüketiminin günlük yaşam üzerindeki etkileri, enerji verimliliği sağlayan uygulamalar ve bireysel düzeyde alınabilecek önlemler ele alındı.

Doç. Dr. Yarbay, öğrencilerle interaktif bir sunum gerçekleştirerek enerji kaynaklarının doğru kullanımı, israfın önlenmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması konularında örneklerle bilgi paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer sonunda katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, çevresel duyarlılığı artırma ve bilinçli bireyler yetiştirme açısından önemli katkılar sunduğu vurgulandı. - BİLECİK