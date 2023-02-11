Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "9 bin 782 madencimiz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Yerel Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "9 bin 782 madencimiz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "9 bin 782 madencimiz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Bakanlığımızın ilgili elektrik, gaz ve maden şirketleri 4 bin 823 kişiyle bu çalışmalara destek sağladı. Toplamda 14 bin 600 çalışanımızla arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağladık." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fatih Dönmez Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '9 bin 782 madencimiz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. - Haberler

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