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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopması suretiyle oluştu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Dönmez Yerel Haberler

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