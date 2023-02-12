Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Yerel Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopması suretiyle oluştu." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fatih Dönmez Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. - Haberler

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