Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda. Yerel Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda. Çünkü bina sarsıldı. İç tesisatta bir hasar oluşmuş olabilir. Gazı binaya verdiğinizde kaçaklar olabilir. Yangınlara sebebiyet verebiliriz" - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Fatih Dönmez Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.