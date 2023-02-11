Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda. Çünkü bina sarsıldı. İç tesisatta bir hasar oluşmuş olabilir. Gazı binaya verdiğinizde kaçaklar olabilir. Yangınlara sebebiyet verebiliriz" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel