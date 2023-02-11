Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu sayı 3 kat arttı ve 18-20 milyon litrelere çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu sayı 3 kat arttı ve 18-20 milyon litrelere çıktı. Ama zamanında aldığımız tedbirlerle de bu ikmalleri tamamladık. Bölgede akaryakıtla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor." - ANKARA