Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu...

Yerel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu sayı 3 kat arttı ve 18-20 milyon litrelere çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu sayı 3 kat arttı ve 18-20 milyon litrelere çıktı. Ama zamanında aldığımız tedbirlerle de bu ikmalleri tamamladık. Bölgede akaryakıtla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor." - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Dönmez Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title