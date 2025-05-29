Enerji Sektöründe Kadın İstihdamını Artırmak İçin Yeni Adımlar

Enerji Sektöründe Kadın İstihdamını Artırmak İçin Yeni Adımlar
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadınlar için Enerji Okulu'nda eğitimini tamamlayan kadın kursiyerlere katıldıkları törenle sertifikalarını verdi. Bakan Göktaş, kadınların enerji sektöründeki istihdam oranının artırılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin kadınların sektördeki rolünü güçlendireceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için kurulan 'Kadınlar için Enerji Okulu'nda eğitimlerini başarıyla bitiren kadın kursiyerler için düzenlenen törene katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sizlerle birlikte, sadece bir eğitimi değil, başlattığımız dönüşüm hareketini büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda kadınların enerjisiyle güçlenen bir sektörün ve daha adil bir geleceğin ilk adımlarına tanıklık ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için kurulan 'Kadınlar için Enerji Okulu'nda eğitimlerini başarıyla bitiren kadın kursiyerler için tören düzenlendi. Beşiktaş'ta bir otelde yapılan törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmalarının ardından söz alan Bakan Göktaş, "Her büyük değişim, cesur bir adımla başlar. Kadınlar için Enerji Okulu da işte tam böyle bir adım. ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, Bu program, Türkiye'de bir ilk. Sevgili katılımcılar, yoğun bir süreç ve eğitim programı geçirdiniz. "Kadınlar için Enerji Okulu"nu başarıyla tamamladınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Bugün sizlerle birlikte, sadece bir eğitimi değil, başlattığımız dönüşüm hareketini büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda kadınların enerjisiyle güçlenen bir sektörün ve daha adil bir geleceğin ilk adımlarına tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizde enerji sektöründe istihdam edilen kadın oranı yüzde 20,7'dir"

Hem Türkiye geneli hem de dünya genelinde kadınların enerji sektöründeki istihdam oranının diğer sektörlere oranla çok altında olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, bu oranın artmasında 'Kadınlar için Enerji Okulu'nun büyük rol oynayacağını söyledi. Göktaş, "Bir araştırmaya göre, ülkemizde bu alanda istihdam edilen kadın oranı yüzde 20,7'dir. Yönetici kademelerinde bulunan kadın oranı ise yüzde 27,4'tür.Bu veriler, Kadınlar için Enerji Okulu Projesi'nin önemini bir kere daha ortaya koymaktadır. Bu anlamda bu proje, enerjide kadın gücünü görünür kılmak, potansiyelini açığa çıkarmak ve sektöre nitelikli kadın profesyoneller kazandırmak açısından kıymetli bir fırsattır. Tüm katılımcılarımız, aldığı eğitimle, enerjinin temel prensiplerinden yenilenebilir enerjiye kadar birçok önemli konuda bilgi sahibi oldular. Teknik bilgilerin yanı sıra sektördeki fırsatlar, zorluklar ve kadınların bu alandaki rolü üzerine kapsamlı bir bakış açısı kazandılar. Hedefimiz, geleceğin enerji sektöründe, kadınların liderliğiyle daha güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya oluşturmaktır' 'dedi.

"Aile Yılında, kadınların, toplumda öncü olmaları için vizyoner politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz"

2025 yılında kadınların özellikle e-ticaret alanında ilerleme kaydetmeleri için özel sektörle işbirliği içinde olduklarının bilgisini veren Bakan Göktaş, "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" ile kadın girişimcilerimizin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. 2025 Aile Yılında, kadınların, toplumda değişimin öncüsü olmalarını sağlayacak vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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