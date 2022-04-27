Enerji dağıtım ailesi, iftarda bir araya geldi

Enerji dağıtım ailesinin Trakya bölgesindeki çalışanları ile yönetim kadrosu, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar programı, IC Holding, IC İÇTAŞ Enerji TREDAŞ ve TREPAŞ yönetim kadrosu ile tüm çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketinden ve huzurundan bahsederek, tüm çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve ilçelerinden yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programı, toplu aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel