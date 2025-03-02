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Endülüslü Müslümanlar, Edirne'den At Sırtında Hac Yolculuğuna Çıktı

Endülüslü Müslümanlar, Edirne'den At Sırtında Hac Yolculuğuna Çıktı
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İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan Endülüslü Müslümanlar, Edirne'de dualarla uğurlandı. 500 yıllık geleneği yaşatan hacı adaylarının yolculuğu, tarihi mekanlarda yapılan ziyaretlerle başladı.

İspanya'da at sırtında yola çıkarak 500 yıllık geleneği yaşatan Endülüslü Müslümanlar, geldikleri Edirne'den kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan ve 8 bin kilometrelik bir rota izleyerek, Mekke'ye ulaşmayı hedefleyen Endülüslü Müslümanlar, Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi mekanları gezdikten sonra kutsal topraklara uğurlanmak üzere bir önceki gün Edirne'deki Eski Cami'de, bugün ise Hacılarezanı Namazgahı'ndan hayır dualarla uğurlandı. Hacı adayları Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Edirne'deki vatandaşlarla sohbet ederek, yolculuklarını anlattı.

Edirne'de 1798 yılında Osmanlı Cihan Devleti döneminde yaptırılan Hacılarezanı Namazgahı'ndan hacı uğurlama geleneğine uygun şekilde dualarla uğurlama yapıldı.

Yaklaşık 4 ay önce İspanya'dan yolculukları başlayan Endülüslü Müslümanların kutsal topraklar Mekke yolculukları dahilinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi tarafından Edirne'deki Hacılarezanı Namazgahı'ndan düzenlenen program çerçevesinde dualar edildi. Daha sonra hacı adayları İstanbul'a doğru Edirne'den atlarla yola çıktı.

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, hacı adaylarını hayır dualarla uğurladıklarını ve Osmanlı'dan günümüze miras olan uğurlama geleneğini yaşattıklarını ifade etti.

At sırtında hac yolculuğu yapan Abdelkader Harkassi, Edirne'de çok güzel karşılandıklarını ve kutsal topraklara doğru yolculuklarına devam edeceklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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