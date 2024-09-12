Endonezya Büyükelçisi Trabzon'da Öğrencilerle Buluştu

Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Trabzon'da Endonezyalı öğrencilerle buluştu. Buluşmanın ardından Endonezya Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakır, Büyükelçi Purnama'ya isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Türkiye'de öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler ile her yıl farklı bir şehirde bir araya gelen Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama bu yılki buluşmayı Trabzon'da gerçekleştirdi. Kentte öğrenim gören öğrenciler ile Ayasofya Camii'nin bahçesinde buluşan Büyükelçi Purnama, öğrencilerin sorunlarını dinledi. Büyükelçi Purnama'nın öğrencilerle buluşmasına Endonezya Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakır ve Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın da katıldı. Buluşmanın ardından Endonezya Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakır, Büyükelçi Purmana 61 numaralı isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Buluşmanın ardından açıklamalarda bulunan Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "Gördüm ki bu konferansta Endonezyalı öğrencilerde bir bağlılık vardır. Endonezya ve Türkiye arasında geleceğini için daha sağlam bir iş birliği olacak. 30 sene sonra liderler olacak ama sadece Türkiye ve Endonezya liderler için değil ama bütün dünya için ve İslam ümmeti için. İslam dünyasının liderleri olarak Endonezya ve Türkiye sadece Endonezya ve Türkiye'nin milletine sorumlu değildir. Bütün dünyadaki Müslümanlardan sorumlular. Endonezya ve Türkiye'den gelecekte liderler olacak ve Gazze'deki sorunlar bir daha çıkmayacaktır. Şu an Endonezyalılar sadece İstanbul'a ve Kapadokya'ya gidiyorlar. Ama gelecekte tabii ki Trabzon'a da gelebilirler. Trabzon'daki güzel manzaralar var" dedi.

Kadem Çakır: "İki ülke için çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum"

Endonezya Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakır, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılacağını dile getirerek, "Bu öğrenciler geleceğin yöneticileri. Daha önce bilindiği gibi bu öğrenciler dünyanın her yerinde eğitim görüyor. Yarın ülkelerine döndüklerinde oranın en yetkin kişileri oluyor. Bunların içinden belki de yönetici, Cumhurbaşkanı çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. Düzgün ve karakterli insanlar. Kendilerini iyi, düzgün ülkelerde yetiştirdikleri zaman da hedeflerine çok rahat ulaşabileceklerini inanıyorum. Türkiye'de 4 bin civarında Endonezyalı öğrenci var. Bu sürekli artıyor. Bu sürekliliği sağlayabilmek için hem turizm hem ticaret. Fedakarlık yapmadan bu olmuyor. Kesinlikle Endonezya insanımızı Trabzon ve Karadeniz Bölgesi'ne fazlasıyla getireceğiz. Benim ana hedefim bu zaten. Ticari ilişkileri de geliştirmek zaten özel sektörün sürekliliği daha fazla oluyor. Özel sektörü oraya daha çok getirip iki ülke arasında neler yapılabilir. Ben bunları sürekli araştırıyorum. İki ülke için çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Selami Aydın: "Birliğimizi daha da kuvvetlendirmemiz gerekiyor"

Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın da, Türkiye ve Endonezya arasındaki birliğin daha kuvvetlendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Endonezya Büyükelçimizi burada ağırladık. Öğrencilerimizle buluştuk. Biz kardeş ülkeyiz. Gerçekten Endonezyalı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Çok ahlaklı insanlar. Kardeşliğimizi kuvvetlendirme adına 4 bin civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerle insanlar birbirlerini daha iyi tanıyor. Birliğimizi daha da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Dünyada gelişen olaylar Müslümanları birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin önemini daha da artırıyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON