En zor anlarda binlerce kişiye 'hayat' oldular

Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi, 2022 yılında gerçekleştirdiği 6 bin 237 yangına müdahale ve kurtarma operasyonuyla yüzlerce insanın hayatını kurtarırken, cansiperane çalışmalarıyla doğada ve yaşam alanlarında yaşanabilecek faciaların da önüne geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2022 yılında yaşanan tüm olaylarda vatandaşın huzuru ve güvenliği için canla başla mücadele etti. Yüzlerce vatandaşın alevlerin arasından kurtaran Büyükşehir'in erleri, kazalarda ve sahil bölgelerinde de takdir gören bir çalışma ortaya koydu. Sıfır kayıp hedefiyle her ihbara anında cevap veren, olay yerine dakikalar içinde ulaşan ekipler yardım eli bekleyen yüzlerce kişiyi ölümün kıyısından çekip aldı. Öte yandan denizde, akarsuda ve diğer tüm yaşam alanlarında yüzlerce kişi kurtarıldı. Ayrıca, Büyükşehir İtfaiyesi yaptığı müdahalelerle doğada ve yerleşim bölgelerindeki oluşabilecek birçok faciayı da önledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sorumluluk sahasında son 1 yılda 698 bina, 190 iş yeri, 280 araç, 42 ardiye, 44 ahır-samanlık, 66 prefabrik, 81 bahçe, 27 orman, bin anız ve 754 hurda, trafo, lastik ve diğer vakalar olmak üzere toplamda 3 bin 186 yangın olayına müdahale etti. Yangın ihbarları dışında ise 535 trafik kazası, 531 insan kurtarma, bin 737 hayvan kurtarma, 90 intihar, 9 su baskını ve 149 farklı olay olmak üzere toplamda 3 bin 51 kurtarma vakası için operasyon yapıldı. Tüm vakalar temel alındığında ise Büyükşehir'in 1 yılda 6 bin 237 olaya bizzat müdahale ettiği rapor edildi. Ayrıca, vakaların yaşandığı olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde ortaya çıkan tespitlere göre 384 yangına elektrik kısa devresi, 279 yangına baca, 77 yangına soba ile ocak, 27 yangına akaryakıt ile LPG, 47 yangına sigara, 23 yangına sabotaj ve 3 yangına ise yıldırım düşmesi neden oldu.

Hayatlar kurtardılar

Toplamda bin 125 yangın vakasında ise vatandaşların ateşi bilinçli şekilde yaktığı belirlendi. Hazırlanan raporda itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği trafik kazalarında toplamda 48 kişi hayatını kaybetti, 733 kişi ise yaralı olarak araçlardan çıkarıldı. Verilere göre, Sakarya'da 1 yılda yaşanan yangın vakalarında toplamda 10 vatandaş yanarak hayatını kaybetti, aynı olaylarda ise 58 vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

308 asılsız ihbar

Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak oluşturulan Cankurtaran Timi ise Karadeniz sahillerinde sezon boyunca boğulma tehlikesi geçiren 481 kişiye müdahale etti. Ekipler ölümün kıyısından aldıkları 455 kişiye 112 ile birlikte ayakta tedavi uyguladı. Bu sayı içinden 26 kişi ise ambulansla hastanelere sevk edildi. Öte yandan, Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan toplamda 308 kişinin asılsız ihbarda bulunarak devletin birimlerini boş yere harekete geçirdiği belirlendi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yaptığımız tüm çalışmalarda insan hayatı, her zaman birinci önceliğimiz oldu. Sakarya'da her biri özel yeteneklere sahip olan erlerimizden oluşturulduğumuz teşkilatımız, sorumluluk sahasında ve Türkiye genelinde çok başarılı hizmetler ortaya koydu. Her yangında, kurtarma konusunda, sahil güvenlik faaliyetinde ve kayıp vakaların bulunması noktasında yapılan çalışmada bizleri gururlandıran tüm itfaiye erlerimize teşekkür ediyor, olay yerinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Büyükşehir İtfaiyesi her an hazır kıta sahada" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA