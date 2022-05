En tatlı festival: Çikolata ve pastadan dev heykeller - Haberler

İzmir'de ilk kez düzenlenen Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Pasta ustalarının bin bir emekle yaptığı dev heykelleri andıran pasta ve çikolatalar, ziyaretçileri şaşırttı. Özellikle çocuklar, pastaları oyuncak sandı.

Dün başlayan Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali, İzmir'de ilk kez Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda düzenleniyor. Pasta ve çikolatalar, ustalarının ellerinde dev heykellere dönüştü, İzmirliler ustaların eserlerine hayran kaldı. Farklı konseptlerde yapılan pastalar, Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası pasta yarışması ile görücüye de çıktı. Gün içerisinde en iyi pastalar ödüllendirilecek. Çocuk atölyelerinin de kurulduğu festivalde, şüphesiz en çok eğlenenler de çocuklar oldu. Bazı çocuklar pasta ve çikolatadan heykelleri oyuncak sandı, yetişkinler ise eserlerin yenilebilir olduğunu anlamakta güçlük çekti.

500 pastacının yaptığı 200 eser yarışıyor

Master Of Cake Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, "Biz çok tatlı bir festivaliz. Bizim işimiz pasta ve çikolata. Hiçbirimizin 'Hayır' diyemediği bir atmosfer burası. Bu sebeple her zaman çok ilgi görüyoruz. Türkiye genelinde 7 yıldır festivaller düzenleyen bir organizasyonuz. Samsun, İstanbul, Ankara'dan sonra ilk kez İzmir'deyiz. İzmir'de olmanın keyfini yaşıyoruz. Ayrıca Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası bir pasta yarışmamız var. Muazzam eserler yarışıyor. Ödül töreninde ödüller sahiplerini bulacak. Festivalde 200 eser yarışıyor ve 500 pastacıyı ağırlıyoruz. Bulunduğumuz şehirlerdeki konsept eserlere yansıyor. Sanatın dahil olabileceği her tür konsept pastaya ve çikolataya işlenebiliyor. Çizgi karakterlerin olduğu pastalar da var, mekanların yer aldığı pastalar da var. Ayrıca insan ve hayvan karakterler de var" dedi.

"Pandemiden bu yana etkinlik yapamamıştık"

İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak da, "Pandemiden bu yana etkinlik yapamamıştık. Bu festival, o zamandan bugüne yapılan en büyük organizasyon oldu. 21-27 Mayıs, dünyada Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edildi. Biz de bu haftada ağzımızı tatlandıracak bir organizasyondayız. Yansımalar çok güzel. Yarışma sonuçları da bugün açıklanacak. Bu ortamı yaşamak pastacılar için çok önemli. İzmir halkı da desteklerini gösterdi. Konseptin özellikle çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanması aileleri buraya daha fazla çekti. Bazı çocuklar dayanamayıp heykel şeklindeki pastaları yemeye çalışıyor" diye konuştu.

Müzik kutulu pasta

Yarışmaya müzik kutusu şeklindeki "Engelsiz Aşk" adlı pastasıyla katılan pastacı Sabiha Aksoy, "Pastayı 1 yılda tamamladım. Böyle bir pasta yapmak hayalimdi. Bu pastayla 'Önemli olan aşk, vücuttaki engel aşka engel değil' diyoruz. Pastanın yapımı uzun sürdü. Hepsi el emeği ve yenilebilir. 0.75 santim alana insan yüzleri sığdırdım. Pastamın altına platform yerleştirdim ve oradan müzik de çalıyor. Pastamla bir hikaye yazmaya çalıştım. Pastayı uzun süre önce yapmaya başladım ama çeşitli malzemelerle pastaları bozulmadan biblo gibi yıllarca saklayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Pastaları oyuncak sandı"

Gülnaz Göktaş, "Kızımızla güzel bir gün geçirdik. Pastalar çok başarılı. Bunların pasta olduğuna inanmak güç. Çok gerçekçiler. Gerçekmiş gibi düşündüğüm için yemeyi hiç düşünmedim. Zaten insan bunları yemeye kıyamaz" derken, eşi Murat Göktaş da "Festivali çok eğlenceli bulduk. Kızımız Kumsal'ı da getirdik. Kendisi pastaları oyuncak sandı" dedi. - İZMİR

