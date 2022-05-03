En tatlı bayram geleneği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En tatlı bayram geleneği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
En tatlı bayram geleneği

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk köyünde bayram şekeri toplama geleneği köyün tüm çocuk ve gençlerinin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk köyünde bayram şekeri toplama geleneği köyün tüm çocuk ve gençlerinin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramının en önemli gelenekleri arasında yer alan şeker toplama geleneği Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesinde tüm köy halkının katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Bayram nedeniyle her hane koli koli şeker, paket kek ve atıştırmalıklar alarak bayramlıkları hazırladı. Bayramın başlamasıyla birlikte evlerinin önüne ellerindeki şeker kolileri ile çıkan vatandaşlar gruplar halinde gelen çocuklara şekerlere dağıtarak bayramlaştı. Yaklaşık 50 haneli köyde bayram için dışarıdan gelen vatandaşlar da eklenince şeker toplama çıkan çocuk ve gençlerin sayısının 200'e ulaştığı öğrenildi. Köy halkı geleneklerini yaşatmanın mutluluğunu yaşarken çocuk ve gençler de bayramı doyasıya yaşamanın keyfine vardı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Manisa, Bayram, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title