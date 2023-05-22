En pahalı fotoğraf

Zonguldak'ta Elif A. isimli kadın, sahilde fotoğraf çekerken, telefonunu denize düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde şehir merkezinde bulunan sahilde meydana geldi. İddiaya göre Elif A. İsimli kadın sahilde fotoğraf çektirirken piyasa değeri 37 bin liralık telefonunu denize düşürdü. Bir anda ne olduğunu anlayamayan Elif A. hemen telefonunu kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla telefonu çıkarmaya çalıştı. Ekipler uzun süren mücadelenin sonunda telefonu denizden çıkararak Elif A.'ya teslim etti. - ZONGULDAK