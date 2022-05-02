En kalabalık caddeler bayramın ilk gününde boş kaldı - Haberler

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En kalabalık caddeler bayramın ilk gününde boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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En kalabalık caddeler bayramın ilk gününde boş kaldı

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İsmet İnönü-1 Caddesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İsmet İnönü-1 Caddesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü.

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından biri olarak bilinen İsmet İnönü-1 Caddesi, çoğu işletmenin kapalı olması nedeniyle boş kaldı. Günün her saatinde insan yoğunluğu görülen caddede oluşan tenha görüntü dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntü, Covid-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu zamanları aratmadı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, İsmet İnönü, Eskişehir, Yerel, Haberler

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