"En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle anne ve anne adayları bilgilendirildi - Haberler

Antalya'da anne ve anne adaylarına "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından eğitim verildi.

Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce En iyi Narkotik Polisi: Anne projesi çerçevesinde bugüne kadar bin 435 anne ve anne adayına eğitim verildiği bildirildi. Devam eden programlar bünyesinde 9 Haziran'da KOM Şube Müdürlüğünce, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren ve kadın çalışan istihdam eden ticari bir işletmede 65 anne ve anne adayına seminer verildi. Seminerde katılımcılar; uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, olumsuz etkileri ve uyuşturucu madde ihbar hattı konularında bilgilendirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel