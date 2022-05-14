En eğlenceli kan bağışı kampanyası - Haberler

AMASYA (İHA) - Amasya'da bir lisede düzenlenen bilim fuarında Kızılay'a kan bağışında bulunularak örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Halay çekip oyun oynayan öğrenciler etkinliği izlemeye gelenlerin bağışlarıyla çok miktarda kan toplanmasını sağladı.

Yoğun katılım Kızılay görevlilerini de sevindirdi

Macit Zeren Fen Lisesi'nde düzenlenen fuarda öğrencilerin projeleri sunuldu. Birbirinden farklı projeler gelen konuklar ve minik öğrencilerin ilgisini çekmeyi başardı. Aynı gün okul bahçesine konuşlanan Kızılay otobüsünde de ihtiyaç duyan insanlar için kan toplandı. Kampanyaya yoğun katılım Kızılay görevlilerini de sevindirdi. Kan bağışında bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bahçıvan, örnek bir projeye imza atan öğrenciler, velileri ve okul idaresini kutladı.

"Bir ünite kan, üç can"

Kan bağışında bulunmanın hayati önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Macit Zeren Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Murat Fındık, "Önce etkinliğimizi yaptık. Sonra eğlendik. Ardından Kızılay'ımıza bağışta bulunarak ihtiyacı olan insanların faydalanmasını sağladık" dedi.

Öğrencilerden Tuğba Elverdi, "Bir ünite kan, üç can" sloganıyla projeye insanları davet ettiklerini anlatırken, Melek Orhan ise coşku dolu etkinliğin örnek olacağına inandığını söyledi.

"Tahminlerimizin çok daha fazlasıyla kampanyaya katılım oldu"

Kan bağışında bulunan öğretmenlerden Yavuz Armağan, "Etkinliğimizde kan bağışı yapılmasını istedik. İnsanların hayatlarına bir nebze olsun böyle dokunalım. Umarım faydalı olmuştur" diye konuştu. Okul Müdürü Ahmet Eren de, "Öğrencilerimizin büyük çabasıyla velilerimize ulaştık. Dolu dolu geçen bir gün oldu. Tahminlerimizin çok daha fazlasıyla kampanyaya katılım oldu" şeklinde konuştu.

Bilim fuarının açılışını yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de duyarlılıkları dolayısıyla öğrenciler ile velilerini tebrik etti. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel