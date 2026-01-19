En Düşük Emekli Aylıklarına Yapılanması Planlanan Bin Liralık Artış... Vanlı Emekli: "Bir Çay İçeceğim, Para Bulamıyorum"

Haber : İshak Kara

(VAN) - En düşük emekli aylığının bu aydan geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükselmesine ilişkin kanun teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Vanlılar ise yaklaşık bin lira olması planlanan artışa ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Bir kent sakini, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyerek, "Durumlar çok kötüdür. Ne olacak böyle giderse? Herkes perişan olacak. Evinden çıkamaz duruma düşecek. Bin lira bir çay yemek parasıdır" dedi.

Vanlı Ahmet Yedey ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 20 bin lira aylık aldığını bildirerek, "Ben nasıl geçineceğim? Böyle Türkiye mi olur? Bu hükümet hiç yardım etmiyor, sadece yiyor. İşte evime ekmek götürüyorum. Bir çay içeceğim, para bulamıyorum. Tayyip Erdoğan da arasın beni bulsun, buradayım" ifadelerini kullandı.

Emekli Sıddık Kaya ise, "Emeklilik durumu ölümdür. Ne geçinmesi? Geçim var mı? Hata büyüklerdedir, bu devleti yöneten kişi, hata onlardadır" dedi.

Osman Çelik ise "emekliler aç olduklarını" söyleyerek, "Açlıktan başka hiçbir şey yok. İş de bulamıyoruz artık. Evde oturuyorum şu anda. Vallahi geçinemiyorum. Benim 2 öğrencim var, 9 tane çocuğum var. Biri askerde, diğerleri de boş evde oturuyorlar. Öğrenciyi yetiştiremiyorum vallahi. İş de bulamıyorum çalışayım. Bin lirayı da kendileri alsaydı, bize vermeseydi. Bin lira nedir? Vekiller adam olsalardı bizim oylarla gidip orada oturmuşlar, 300 bin lira para alıyorlar" diye konuştu.

"Memura ne verildiyse, bize de o kadar verilsin"

Faruk Atlı adlı Vanlı da geçinemediğini bildirdi ve "Bin liralık zam teklifi gelse ne olur, gelmese ne olur? Bin lira ne ki?" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise, "Memura ne kadar seyyanen verdiyse, bize de o kadar versin. Biz başka bir şey istemiyoruz. Kimse açlıktan ölmüyor ama işte iyi kötü geçiniyoruz gidiyoruz. Ne yapalım?" ifadelerini kullandı.

Orhan Olgun adlı yurttaş da Türkiye şartlarında 20 bin lirayla geçinilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle son 2-3 yıldır emekliler ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Aslında hükümet yetkilileri de bunun farkında. Bakın 20 bin lira bir ev kirası. Ama ekonomik şartlardan kaynaklı olarak tabii ki faturası maalesef emeklilere kesiliyor. Emeklilerin beklentisi aslında daha fazla. Asgari ücretle eşdeğer olması lazım en azından. Piyasada ciddi bir ekonomik kriz yok ama ciddi bir hayat pahalılığı var. Bu hayat pahalılığına rağmen emeklilerin de şartlarının düzeltilmesi lazım. Artık asgarinin de asgarisi oldu bu ücret.

Milletvekillerinin söylemiyle bazı şeyler olmuyor. Aslında milletvekillerine de sorsan onlar da bu zammın çok az olduğunu söylerler. Bu tamamen ülkenin ekonomisi ile ilgili bir durum. Biliyorsunuz 5 milyona yakın bir EYT'li emekli edildi. Bunun ülkeye ağır bir bedeli oldu. Bunun hükümet de farkında."

"Bin lira bir çay yemek parası"

Ahmet Tan ise, "Durumlar çok kötü. Ne olacak böyle giderse? Herkes perişan olacak. Evinden çıkamaz duruma düşecek. Bin lira bir çay yemek parasıdır. En az asgari ücret seviyesine çıkması gerek, bunu yetkililerin bir daha gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.