EMŞAV, şehitler anısına eksilen güllerin yerine yenilerini dikti

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Parkında şehitler anısına dikimi yapılan ancak zamanla bir bölümü kuruyan güllerin yerine yenilerini dikti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Parkında şehitler anısına dikimi yapılan ancak zamanla bir bölümü kuruyan güllerin yerine yenilerini dikti.

Tunceli'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybedenler anısına 15 Temmuz Şehitler Parkında dikilen güllerin bir bölümünün zamanla kuruması üzerine EMŞAV Tunceli İl Başkanlığı devreye girdi. Vakıf, merkez Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkında şehitler anısına gül dikme etkinliği gerçekleştirdi. Kuruyan 33 gülün yerine yenilerinin dikildiği etkinlikte konuşan EMŞAV Tunceli İl Başkanı Ali Haydar Tunçel, "EMŞAV olarak şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi ve EMŞAV'ına desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürümüz Tolga Yılmaz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Ali Ekber Yurt'a teşekkür ediyoruz" dedi. - TUNCELİ