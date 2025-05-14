Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!

EMŞAV Elazığ'da faaliyete başladı

EMŞAV Elazığ'da faaliyete başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Elazığ İl Temsilciliği, kurulan yönetim ile faaliyete başladı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Elazığ İl Temsilciliği, kurulan yönetim ile faaliyete başladı.

EMŞAV Elazığ il başkanlığı görevine terör gazisi Murat Demir getirildi. Demir, genel merkezde düzenlenen törenle EMŞAV Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz tarafından mazbatasını alarak görevine başlamış oldu. Demir'in yardımcısı olarak da Serkan Yurt atandı. Kurulan yönetimle birlikte vakıf, Elazığ'da çalışmalarına başladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?

Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.