EMŞAV, gazileri aşağılayan skeç hakkında suç duyurusunda bulundu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), bir eğlence programı hakkında, yayınladıkları skeçte gazileri aşağıladıkları gerekçesiyle suç duyurusu yaptıklarını açıkladı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, bir televizyon kanalında yayınlanan eğlence programındaki skecin gazileri aşağıladığı gerekçesiyle programında hakkında suç duyurusunda bulundu. EMŞAV'dan yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana şehit aileleri ve gazilerimizin temsilcisi, yuvası olan EMŞAV ve EMŞAV İl Başkanlığı olarak bu pervasız söylemleri kınamakla yetinmeyip konuyu yargıya taşıdığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Vakıf avukatlarımız bugün Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nda 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunmuş ve hukuki süreci başlatmıştır. Konuyu yakından takip etmeye ve şehit ailelerimiz ile gazilerimizin haklarını her şart altında sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz" denildi. - ESKİŞEHİR