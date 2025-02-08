Emrullah Güler'den Gençlere Moral Ziyareti

Bolu İl Gençlik Spor Müdürü Emrullah Güler, "Biz Bir Takımız" Projesi kapsamında 32 öğrenciye moral ziyareti gerçekleştirdi.

Bolu'da Bolu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Biz Bir Takımız" Projesi kapsamında 25 okuldan toplam 32 6. sınıf öğrencisine, 17 haftalık süre boyunca günde 2 saat hem sosyal uyum hem spor etkinlikleri düzenleniyor. Proje, gençlerin hem kendilerini hem de birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayarak güçlenmelerine katkıda bulunurken, spor aracılığıyla birlikte yaşama kültürünü geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Bolu İl Gençlik Spor Müdürü Emrullah Güler, Gençlik Merkezi'nde bulunan öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirdi. Bolu'da 17 haftalık etkinliklerden sonra ise Bolu ve Kırşehir illerindeki öğrenciler arasında kültürel değerleri yerinde görmek amacıyla karşılıklı il ziyaretleri gerçekleştirilecek. 3 günlük bu ziyarette katılımcılar diğer şehirdeki yaşıtlarının gözü ile şehri keşfetme fırsatı bulacak. - BOLU