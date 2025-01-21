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Emrah Öngel, Büro Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı

Emrah Öngel, Büro Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı
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Eskişehir'de Emrah Öngel, Büro Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Öngel, mevcut yönetime eleştirilerde bulundu ve sendikacılığı 'biz' merkezli bir yapı haline getirmek istediklerini belirtti.

Eskişehir'de Emrah Öngel, Büro Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Büro Memur-Sen'in seçim sürecine girdiği geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Bu çerçevede, sendikanın genel merkezinde ve şubelerde seçim için hazırlıklar başladı. Eskişehir'de ise Emrah Öngel, Büro Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı'na adaylığını açıklamak için bugün saat 10.00'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sürece ilişkin konuşan Öngel, mevcut yönetime eleştirilerde bulundu.

"Bizler sendikacılığı 'biz' merkezli yapıya getirmek amacıyla yönetime talipliyiz"

Sözlerine Necip Fazıl Kısakürek'in, "Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın! Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!" dizelerini söyleyerek başlayan Başkan Adayı Emrah, "Büro Memur-Sen Genel Merkezi tarafından açıklanan seçim takviminin akabinde, Büro Memur-Sen Eskişehir Şubesi de seçim sürecine girmiş bulunmakta. Sendikacılığın 2 ayağı bulunmaktadır. Bu ayaklardan birisi genel merkez, diğeri ise şube tarafıdır. Bizler, yerel tarafında üyelerin beklentilerinin yeterince karşılanmayışı nedeniyle üyenin beklediği aksiyoner sendikacılıktan uzak bir sendikacılık anlayışı sergilendiği için üyenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda yanında olunması gerektiğini düşünmemiz sebebi ile sahaya indik. Bizler sendikacılığı 'ben' merkezli yapıdan çıkartarak 'biz' merkezine getirmek amacıyla 'yönetime talipliyiz' dedik" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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