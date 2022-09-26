Emniyetten öğrencilere bilgilendirme standı Yerel Haberler Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik bilgilendirme standı kuruldu. Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik bilgilendirme standı kuruldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni kazanarak kente gelen öğrencilerin terör ve suç faaliyetlerinden uzak tutulması amacıyla terör örgütlerinin eleman temin yöntemlerini ve diğer suç odaklarının mağdurlara yaklaşım stratejilerini anlatmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önderliğinde Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinin katılımıyla stant açıldı. "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" doğrultusunda ZBEÜ Ana kampüs girişine açılan bilgilendirme standının hafta boyunca devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bülent Ecevit Üniversitesi Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Yerel Haberler

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