Emniyet yeşil sahalardan destek verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet yeşil sahalardan destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Emniyet yeşil sahalardan destek verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından dikkat çekmek için yeşil sahalarda pankart açıldı.

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından dikkat çekmek için yeşil sahalarda pankart açıldı.

İçişleri Bakanlığınca Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince hazırlanan; " Kadına şiddet insanlık suçudur " yazılı pankart ile Çaycuma İlçe Stadında oynanan Gökçebeyspor –Kayıkçılar G.B Spor ve Sefercikspor – Saltukova Spor 1. Amatör play-off ligi maçlarında futbolcular ve görevli polis memurları tarafında yeşil sahalarda pankartla destek sergilendi. - ZONGULDAK

Emniyet yeşil sahalardan destek verdi

Emniyet yeşil sahalardan destek verdi

Emniyet yeşil sahalardan destek verdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title