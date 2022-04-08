Emniyet'ten Vali Tutulmaz'a ziyaret

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve emniyet mensupları, polis haftası çerçevesinde Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177.Yıl dönümü ve 10 Nisan Polis haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ardından ziyaret öncesinde İl Emniyet Müdürü Aktaş, Vali Tutulmaz'a çiçek takdim etti. Basın kapalı olarak devam eden program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK