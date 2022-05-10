Emniyet'ten Bozkurt raporu: Sel felaketine bunlar sebep olmuş

Türkiye'nin tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi tarafından yapılan çalışmaların ardından hazırlanan raporda, aşırı yağış, tomrukların köprüleri tıkaması, dere yatağına binaların yapılması ve köprülerin yanlış inşa edilmesinin sele sebep olduğu belirtildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde 65 kişinin yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu, onlarca binanın zarar gördü. Türkiye'nin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 3 ay boyunca çalışma yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ), sel bölgesinin adeta röntgenini çekti. Sel bölgesinde kimliklendirme ve afetin boyutu ile ilgili çalışmalar yapan AKİ tarafından selin sebeplerinin belirlenmesi için rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda selin sebepleri ve büyüklüğü ortaya konuldu. Alanında uzman 25 kişilik ekip ise Bozkurt'u, selden öncesi ve sonrası şeklinde fotoğrafladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimleri, tarafından hazırlanan rapora göre selin sebepleri ise şu şekilde sıralandı:

'Metre kareye 453 kilograma varan yağış düştü'

11 Ağustos'taki selden önce üç gün boyunca bölgede yaşanan yoğun yağış felaketin başlamasına neden olduğu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 10 Ağustos'tan itibaren Bozkurt'ta metre kareye 161 kilogram yağış düştüğü bildirilmiştir. Bozkurt'u çevreleyen dağlardaki köylere ise metre kareye 453 kilograma varan yağış miktarından dolayı Bozkurt'un bulunduğu Küre Dağları'nın vadilerinden akan yağmur sularının Ezine Çayı'na ulaşarak debisini yükselttiği öğrenildi.

Daraltılan dere alanına bina yapılmış

Bozkurt ilçesinin içinden geçen Ezine Çayı, geçmişte geniş vadi tabanına yayılırken, özellikle 2000'li yıllardan sonra çayın yatağı daraltıldığı, daha önce 's' çizerek Karadeniz'e dökülen çayın, daha sonra oluşturulan yapay kanaldan düz bir hattan denize indiği görüldü. Ezine Çayı'nın yatağının daraltılmasıyla elde edilen araziye süreç içerisinde çok katlı betonarme toplu konutlar yapıldığı, halen inşaatı süren binaların olması dikkat çekmekle birlikte sel felaketinde ilk olarak dere yatağına yakın olan binaları su bastığı görüldü.

'Tomruklar yıkıma neden oldu'

Raporda, şifahen alınan bilgilere göre ise selin Bozkurt'un bulunduğu vadide ilçenin güney istikametinde Ezine Çayı'na yakın kurulan tomruk deposunu da yerle bir ettiği, selin önüne kattığı tomrukların Ezine Çayı üzerindeki köprülerin tıkanmasına neden olduğu, bu durum selin şiddetini arttırdığı, tıkanan köprüde biriken sel sularının, çaydan taşarak ilçe merkezi istikametine doğru aktığı ve ayrıca binalara çarpan tomrukların yıkıma neden olduğu öğrenildiği belirtildi.

Köprülerin tıkanması taşmasına sebep olmuş

Ezine Çayı üzerinde bulunan köprülerin kemerli yapı yerine düz bir yapıda inşa edilmesi, felaketin etkisini arttıran bir diğer etken olduğu, sel sırasında demirden yapılan yaya üst geçidinin çökmesi sebebiyle arkasındaki tomruklarla birlikte önündeki beton köprünün tıkanmasına sebep olduğu, tomrukların birikmesi ve suyun geçişinin engellenmesiyle birlikte biriken sel sularının taşarak ilçe istikameti doğrusunda yayıldığı ifade edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel