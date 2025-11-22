Haberler

Emniyet Müdüründen Özel İhtiyaçlı Çocuğa Anlamlı Hediye

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Amir Adil Haçan, görev başındayken karşılaştığı özel ihtiyaçlı bir çocuğu oyuncak hediye ederek sevindirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürü Amir Adil Haçan denetim esnasında karşılaştığı özel ihtiyaçlı bir çocuğu fark edince denetime kısa süre ara verdi.

Özel ihtiyaçlı çocuk ile yakından ilgilenen Şube Müdürü Haçan, çocuğa oyuncak hediye etti. Oyuncağı alınca büyük mutluluk yaşayan çocuğun sevinci, çevredeki vatandaşlara ve görevli memurlara da duygusal anlar yaşattı.

"Hepimizin yapmak istediği doğal bir şey"

Olayın ardından yaptığı açıklamada, davranışının planlı değil, tamamen insani bir refleks olduğunu vurgulayan Müdür Amir Adil Haçan, "Bunlar aslında anlık gelişen şeyler. Çocuğumuzu görünce desteğe ihtiyacı olduğunu hissettim ve onu minicik bir hediyeyle sevindirmek istedim. Aslında bu hepimizin yapmak istediği bir şey, gayet doğal bir durum" dedi. - MUĞLA

