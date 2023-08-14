Emniyet Müdürü Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari merkez ilçe muhtarları ile ile bir araya geldi.

Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari merkez ilçe muhtarları ile ile bir araya geldi.

Emniyet müdürleri kararnamesiyle Hakkari Emniyet Müdürü olarak atanan İdris Yılmaz, Şehit Hasan Cevher Polisevi'nde düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla bir araya geldi. Müdür Yılmaz, "Hakkari'de ki huzur ve güven ortamının devamı için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

Muhtarlar ise, yeni görevine başlayan Müdür Yılmaz'a başarılar dileyerek bir süre sohbet ettiler. Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, Müdür Yılmaz'ın kendilerini çok iyi ağırladığını belirterek, hoş sohbeti ve mütevaziliğinden dolayı kendisine teşekkür etti. - HAKKARİ