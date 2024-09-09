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Atanur Aydın, Şehit Kızını Okulun İlk Gününde Makam Aracıyla Taşıdı

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Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif Odabaşı'yı evinden alarak okuluna götürdü. Kortej eşliğinde okula bıraktığı Elif'in alnını öpen Aydın, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle de sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlü Atanur Aydın ; şehit kızını okulun ilk gününde makam aracı ile evinden alarak okuluna bıraktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ; kentte göreve başladığı günden itibaren gönülleri ısıtmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Kayseri'de şehit olan Polis Memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif Odabaşı'nı evinden alan Aydın, makam aracıyla şehit kızını okuluna getirdi. Kortej eşliğinde Elif'i okuluna bırakan Atanur Aydın, okul yöneticileri ve öğretmenlerle de sohbet etti.

Şehit kızının alnını öpen ve çeşitli hediyeler veren Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

kayseri Yerel Aydın

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