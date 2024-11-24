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Iğdır İl Emniyet Müdürü, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni Ziyaret Etti

Iğdır İl Emniyet Müdürü, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni Ziyaret Etti
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Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, dernek yetkililerinden sosyal yardımlar hakkında bilgi aldı ve şehit-gazi ailelerinin ihtiyaçları üzerine görüşmeler yaptı. Sakarya, emniyet teşkilatı olarak bu ailelere daha iyi hizmet için projeler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ziyaret sırasında dernek yetkililerinden şehit ve gazi ailelerine yönelik gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve dayanışma faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette, şehit ve gazi ailelerinin karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçlar üzerine görüşmeler yapılırken, emniyet teşkilatı olarak bu ailelere daha iyi hizmet verebilmek için çeşitli projelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Erden Sakarya, güvenlik ve asayiş hizmetlerinin yanı sıra, toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olmanın önemine değinerek, şehit ve gazi ailelerinin daima yanlarında olacaklarını belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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