Erzincan Emniyet Müdürü, Şehit Polis Annesini Ziyaret Etti
Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Şehit Polis Memuru Rahmi Sarıgül'ün şehadet yıldönümünde annesi Fatma Sarıgül'ü ziyaret etti. Baybaba, şehitlerle ilgili düşüncelerini paylaşarak, 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Şehit Polis Memuru Rahmi Sarıgül'ün şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle annesi Fatma Sarıgül'e ziyarette bulundu.
Baybaba, şehit annesiyle bir süre sohbet ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz." dedi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel